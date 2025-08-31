Суд вынес приговор экс-гандболистам сборной России за организацию договорных матчей

Суд в Москве вынес обвинительный приговор семерым экс-гандболистам сборной России по делу об организации договорных матчей на чемпионате Европы в 2021 году. Всем фигурантам были назначены штрафы от 300 до 350 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, юношеская сборная России по гандболу провалила чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет в 2021 году, заняв предпоследнее место среди 16 участников.

Как установило следствие, во время выступления за национальную команду игроки через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах, после чего «подгоняли» результаты под получение выигрыша в букмекерских конторах.

До вынесения приговора суда за участие в договорных матчах на чемпионате Европы были отстранены восемь гандболистов сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.