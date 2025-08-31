«Енисей-СТМ» обыграл «Металлург» в матче чемпионата России по регби
Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в матче чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 38:3 (7:3, 31:0) в пользу хозяев.
PARI Чемпионат России . Чемпионат России
31 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
38 : 3
Металлург
Новокузнецк
«Енисей-СТМ» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 49 очков. «Металлург» располагается на восьмой строчке с пятью очками. Второй в таблице идёт «Стрела-Ак Барс» (45 очков), третьим — «Красный Яр» (38).
В следующем туре 13 сентября «Енисей-СТМ» сыграет дома со «Стрелой-Ак Барс», «Металлург» в этот же день встретится со «Славой» из Москвы.
«Енисей-СТМ» — действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби.
