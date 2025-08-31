«Ухта» обыграла «Факел» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 31 августа, в Сургуте состоялся матч группового этапа мужской Суперлиги по футзалу-2025/2026, где мини-футбольный клуб «Ухта» обыграл местный «Факел». Встреча завершилась со счётом 5:2 (1:1, 4:1).

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. Результаты 31 августа:

«Ухта» (Ухта) — «Факел» (Сургут) — 5:2 (1:1, 4:1).

Далее «Ухта» сыграет с «Норильским никелем», а спортсмены «Факела» встретятся с «Торпедо». Турнирную таблицу возглавляет «Синара» с результатом 12 очков. «Ухта» (9) занимает четвёртое место, а «Факел» (4) — девятое.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.