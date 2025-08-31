«Ухта» обыграла «Факел» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 31 августа, в Сургуте состоялся матч группового этапа мужской Суперлиги по футзалу-2025/2026, где мини-футбольный клуб «Ухта» обыграл местный «Факел». Встреча завершилась со счётом 5:2 (1:1, 4:1).
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Факел
Сургут
Окончен
2 : 5
Ухта
Ухта
0:1 Хусаинов – 5' 1:1 Мусин-Пушкин – 11' 1:2 Павлов – 23' 1:3 Суворов – 29' 1:4 Перевалов – 34' 2:4 Кузнецов – 37' 2:5 Павлов – 40'
Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. Результаты 31 августа:
- «Ухта» (Ухта) — «Факел» (Сургут) — 5:2 (1:1, 4:1).
Далее «Ухта» сыграет с «Норильским никелем», а спортсмены «Факела» встретятся с «Торпедо». Турнирную таблицу возглавляет «Синара» с результатом 12 очков. «Ухта» (9) занимает четвёртое место, а «Факел» (4) — девятое.
Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.
