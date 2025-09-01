Власти Оренбуржья развивают экологическое волонтёрство

Правительство Оренбургской области продолжает масштабную работу по улучшению экологического благополучия населения. К проектам по сохранению окружающей среды для будущих поколений присоединяются и представители крупного бизнеса, среди которых «Роснефть» и её дочерние компании.

Одной из инициатив волонтёров «Роснефти» и её дочерних предприятий стала реализация массового плоггинг-забега, одновременно организованного в Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске.

Чтобы очистить от мусора городские парки, прибрежные зоны и лесные массивы, объединились более 200 волонтёров — сотрудников из дочерних обществ «Роснефти» («Оренбургнефть», «РН-сервис», «РН-БГПП», «Башнефть — розница», РН-Охрана-Оренбург»). Им помогали студенты «Движения первых» и неравнодушные горожане. В ходе забега участники преодолели более 20 км дистанции и собрали около 300 кг мусора.

Защита окружающей среды является важным направлением деятельности «Роснефти». В 2024 году «зелёные» инвестиции Компании составили 74 млрд рублей и превысили уровень предыдущего года на 16%.

За последние три года волонтёры «Оренбургнефти» высадили порядка 15 тыс. молодых сосен, елей, лип, берёз. А за пять лет «Оренбургнефть» направила на природоохранные и природовосстановительные мероприятия свыше 10 млрд рублей.