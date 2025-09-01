Скидки
«Чеховские медведи» проведут домашний матч Суперлиги-2025/2026 с «Каустиком» 6 сентября

«Чеховские медведи» проведут домашний матч Суперлиги-2025/2026 с «Каустиком» 6 сентября
6 сентября во дворце спорта «Олимпийский им. В. С. Максимова» в Чехове (Московская область) состоится матч 2-го тура предварительного этапа мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026, в котором подмосковные «Чеховские медведи» примут на своей площадке «Каустик» из Волгограда. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

В стартовом матче Суперлиги-2025/2025 «Чеховские медведи» одержали уверенную победу на выезде над «СКИФом» из Омска со счётом 37:30.

В розыгрыше сезона-2024/2025 подмосковный клуб выиграл бронзовые награды чемпионата страны, одержав победу в серии с волгоградским «Виктором» со счётом 2:0.

Действующим чемпионом Суперлиги-2025/2026 является петербургский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона он одержал победу со счётом 2:1 над московским ЦСКА и впервые за 32 года взял золотые медали чемпионата страны.

