Юлия Ефимова рассказала, какую из российских спортсменок считает самой красивой

Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова поделилась мнением о том, кого из российских спортсменок она может назвать самой красивой, отметив, что в России есть много красивых девушек-спортсменок.

— Вас часто называют одной из самых красивых спортсменок России. Как реагируете?
— Честно, ни разу не слышала такого. Спасибо за это, но сама так не считаю.

— А кого бы вы выделили в этом плане?
— Мария Шарапова очень красивая. У нас вообще в спорте очень много таких девушек, – приводит слова Ефимовой Sport 24.

Мария Шарапова является пятикратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема». Она завершила профессиональную карьеру в 2022 году.

