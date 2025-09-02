Скидки
Вуэльта Испании. Этап 10
15:50 Мск
Климент Колесников высказался о нейтральном статусе российских спортсменов

Аудио-версия:
Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников высказался о нейтральном статусе.

«Наверное, нет сейчас чёткой позиции. Всё ведь зависит от конкретной ситуации. Разные соревнования, разные моменты, многое меняется. В Сингапуре вообще не ощущалось, что мы выступали как нейтральные спортсмены, за исключением того, что очень хотелось видеть свой флаг и слышать свой гимн. Этого не хватало. А внутри, когда участвуешь в соревнованиях, когда ты варишься в этой каше, этот статус никак не ощущался», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Колесниковым выйдет на «Чемпионате» сегодня, в 12:00 мск.

Кузнецова показала экипировку сборной России на ЧМ по плаванию:

