Климент Колесников отреагировал на критику в свой адрес

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников высказался о том, что в Сети его критикуют и называют флюгером.

«Называли флюгером? Ну и пусть. Ситуации каждый раз абсолютно разные — в 2021 году, 2024-м, 2025-м. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным. Меня никак не задевает то, что говорят какие-то люди. Они вправе выражать своё мнение», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.

Полное интервью с Колесниковым выйдет на «Чемпионате» сегодня, в 12:00 мск.

Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина: