Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников отреагировал на критику в свой адрес

Климент Колесников отреагировал на критику в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников высказался о том, что в Сети его критикуют и называют флюгером.

«Называли флюгером? Ну и пусть. Ситуации каждый раз абсолютно разные — в 2021 году, 2024-м, 2025-м. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным. Меня никак не задевает то, что говорят какие-то люди. Они вправе выражать своё мнение», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.

Полное интервью с Колесниковым выйдет на «Чемпионате» сегодня, в 12:00 мск.

Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина:

Материалы по теме
Климент Колесников рассказал, какие наставления в детстве давал ему отец
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android