Колесников рассказал, что за слово крикнул после своего победного финиша на ЧМ-2025

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал, что выкрикнул после своего победного финиша на ЧМ-2025, но это не было нецензурной лексикой.

«Действительно, было очень похоже, если смотреть только на движения губ. Ну и я в социальные сети репостнул ролик с такой озвучкой. Но на самом деле я сказал «паскуда!», выплеснул эмоции. На полтиннике и после него ты сам за себя топишь, я был несколько скованным, но потом наступило расслабление. А во время эстафеты ты постоянно в напряжении, болеешь за команду. Я очень верил в ребят и чувствовал, что они могут выиграть. А когда они выиграли, мы орали всей трибуной», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.

Напомним, российский пловец специализируется в плавании на спине и вольным стилем.