Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Колесников рассказал, что за слово крикнул после своего победного финиша на ЧМ-2025

Колесников рассказал, что за слово крикнул после своего победного финиша на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал, что выкрикнул после своего победного финиша на ЧМ-2025, но это не было нецензурной лексикой.

«Действительно, было очень похоже, если смотреть только на движения губ. Ну и я в социальные сети репостнул ролик с такой озвучкой. Но на самом деле я сказал «паскуда!», выплеснул эмоции. На полтиннике и после него ты сам за себя топишь, я был несколько скованным, но потом наступило расслабление. А во время эстафеты ты постоянно в напряжении, болеешь за команду. Я очень верил в ребят и чувствовал, что они могут выиграть. А когда они выиграли, мы орали всей трибуной», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.

Напомним, российский пловец специализируется в плавании на спине и вольным стилем.

Материалы по теме
«Иностранцы нас русскими называли. Хотя нельзя было!» Интервью со звездой нашего плавания
Эксклюзив
«Иностранцы нас русскими называли. Хотя нельзя было!» Интервью со звездой нашего плавания
Материалы по теме
Фото
Климент Колесников и Павел Самусенко получили золото и серебро чемпионата мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android