Климент Колесников признался, что считает себя суперзвездой

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников ответил на вопрос, считает ли он себя суперзвездой спорта.

— Наверное, да. Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это.

— Как ты думаешь, если сейчас провести опрос общественного мнения о самых известных спортсменах России, многие тебя назовут?

— Очень бы хотелось верить, что да. Но, как показывают тенденции последних лет, не особо часто называют тех, кто что-то показывает здесь и сейчас, — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.