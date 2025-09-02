Колесников ответил, как можно стать таким популярным, как Попов

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал, что нужно сделать, чтобы стать таким же популярным, как четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

«На самом деле есть разные пути. Нужно либо очень сильно начать раскручиваться, как в своё время сделал Никита Нагорный, либо просто взять и выиграть четыре золотых олимпийских медали. Ну да, просто взять и выиграть, слово тоже нашёл (смеётся)», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.