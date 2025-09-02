Климент Колесников: чемпионат мира и Олимпиада — несопоставимые вещи. Но Игры переоценены

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников заявил о большом желании выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Я этого очень хочу. Буду стараться на этой Олимпиаде прийти к тому, к чему я шёл всю жизнь. От Олимпиады в Токио я не получил от неё того, чего хотел. Цели и задачи меняются по ходу карьеры, но спортивный путь всё равно заканчивается Олимпийскими играми. Логичным завершением было бы дойти до пика.

Чемпионат мира и Олимпиада – несопоставимые вещи. Безусловно, выше Олимпиады в плане спортивных соревнований нет ничего. Но я готов повторить, что Игры, на мой взгляд, переоценены», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.