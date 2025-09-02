Скидки
Вуэльта Испании. Этап 10
Колесников не исключил своего участия в «Олимпиаде на стероидах» после завершения карьеры

Комментарии

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал, что рассмотрел бы идею участия в «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games) после завершения профессиональной карьеры.

«Максимально нейтрально отношусь к этим соревнованиям, без негатива. С одной стороны, это неправильно, а с другой стороны — интересно посмотреть, где же находится пик возможностей человека после использования всех существующих вариантов.

Наверное, я бы рассмотрел вариант своего участия в таких играх, но только после завершения спортивной карьеры. Когда завяжу с профессиональным плаванием, тогда и посмотрим», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

