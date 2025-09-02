«Не могу сказать, что мы друзья». Колесников — о взаимоотношениях с Лифинцевым

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал о взаимоотношениях с 19-летним соотечественником Мироном Лифинцевым.

«Да просто хорошие отношения. Не могу сказать, что мы друзья. На соревнованиях мы больше соперники, чем товарищи по жизни. Мы товарищи по команде, но мы с ним в разных возрастных категориях, у нас разные интересы. Наше общение ограничивается временем, когда мы вместе на соревнованиях или на сборах», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.