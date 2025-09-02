Колесников сказал, что всегда ставит командные интересы выше личных

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал о своих приоритетах между личными и командными дистанциями.

«Если ты вышел на старт, бейся. А если ищешь причины поражения в каких-то внешних факторах, проще вообще не ехать на турнир. Я поплыву в интересах команды и в любом случае буду отрабатывать на максимум, а дальше уж как получится. Мы, спортсмены, столько раз проходили через ситуации, когда плыли с температурой под 40, и с больной головой или животом — нам уже не привыкать.

Вопрос важности личных дистанций отходит на второй план. Если я чувствую, что смогу принести пользу команде, я это сделаю даже во вред себе. Думаю, это просто спортивный эгоизм. Да и суть спортсменов такова, чтобы идти на определённые жертвы», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.