«Хотелось бы просто не растолстеть». Климент Колесников — о физической форме

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников пошутил в ответ на вопрос, не собирается ли он подкачаться.

«Нет. Я сам по комплекции не такой и просто хочу держать себя в форме. Было бы здорово, конечно, круто измениться, у меня были такие мысли. Но судя по реалиям и по фактам хотелось бы просто не растолстеть, да и всё (смеётся)», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.