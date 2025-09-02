«Смотрит из зеркала». Климент Колесников назвал своего самого принципиального соперника

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников назвал самого себя своим главным соперником.

«Мой самый принципиальный соперник смотрит на меня из зеркала. Я борюсь сам с собой», — сказал Колесников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.

На чемпионате мира — 2025 в Сингапуре Колесников завоевал две золотые медали — на 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м.