Виктория Боня сообщила, что альпинистка Наталья Наговицина погибла

Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Кыргызстане. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Боня опубликовала кадры, снятые дроном, на которых видна палатка Наговициной. По словам телеведущей, съёмка показала отсутствие всяческих признаков жизни.

«Нам удалось запустить дрон сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала Боня.

12 августа на высоте 7000 м Наговицина сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе.