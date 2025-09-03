Скидки
Олимпийская чемпионка Габриэль Томас не примет участие в ЧМ-2025 из-за травмы ноги

Олимпийская чемпионка Габриэль Томас не примет участие в ЧМ-2025 из-за травмы ноги
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике американка Габриэль Томас пропустит чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2025, который пройдёт в японском Токио с 13 по 21 сентября. Спортсменка не сможет принять участие в соревнованиях из-за травмы ахиллового сухожилия, которую получила в мае 2025 года.

«Я понимаю, что для некоторых поклонников лёгкой атлетики это будет разочарованием, но я наконец осознала: быть человеком и заботиться о себе — это нормально. Как спортсмен, ты всегда хочешь продолжать работать на износ, но иногда травму невозможно перебороть. Иногда нужно проявить терпение и принять правильное решение в долгосрочной перспективе. Желаю всего наилучшего моим товарищам по сборной США, которые будут бороться за медали в Токио», – приводит слова Томас NBC Sports.

28-летняя Габриэль Томас выиграла три золотых медали на Олимпийских играх – 2024 в Париже, победив на дистанции 200 м, а также в эстафетах 4х100 м и 4х400 м.

