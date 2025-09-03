Гимнастки Украины могут сняться с World Challenge Cup из-за участия Ангелины Мельниковой

Федерация гимнастики Украины может снять свою команду с международного турнира по спортивной гимнастике World Challenge Cup в Париже из-за допуска к соревнованиям Международной федерацией гимнастики (FIG) российской спортсменки — 25-летней олимпийской чемпионки на Играх-2020 в Токио Ангелины Мельниковой. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на слова президента федерации гимнастики Украины Ирины Дерюгиной.

FIG World Challenge Cup пройдёт в Париже с 13 по 14 сентября 2025 года и может стать для Мельниковой первым международным стартом за четыре года. Предыдущим был чемпионат мира – 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где Ангелина завоевала золотую медаль в многоборье, а также стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.

От Украины в настоящий момент для участия в FIG World Challenge Cup заявлено семь гимнасток.

