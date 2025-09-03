Скидки
Вуэльта Испании. Этап 11
Велогонщик Кристофер Фрум повредил сердечную оболочку после падения на тренировке

Четырёхкратный победитель шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс» британец Кристофер Фрум повредил сердечную оболочку в результате падения во время тренировки. По словам жены спортсмена, у Фрума произошел разрыв перикарда — защитной оболочки сердца.

«Конечно, это было гораздо серьёзнее, чем просто переломы. С ним всё в порядке, однако восстановление будет долгим. Какое-то время он не сможет ездить на велосипеде», — заявила жена спортсмена в интервью Reuters.

27 августа Фрум был доставлен на вертолёте в больницу Тулона (Франция). Врачи диагностировали у велогонщика переломы пяти рёбер и позвонка, а также повреждение лёгкого.

