На ВЭФ-2025 пройдёт Парад Парусов

В рамках 10-го юбилейного Восточного экономического форума состоится Парад Парусов – одно из ключевых патриотических спортивных событий Форума.

«Парад Парусов – важный символ единства, силы духа и преемственности традиций российского флота. Собирая на своей площадке будущих моряков, профессиональных спортсменов, иностранные команды и высоких гостей, он становится ключевой точкой притяжения Восточного экономического форума. Мероприятие вносит важный вклад в развитие парусного спорта, укрепляет международные спортивные связи и придаёт динамику диалогу между участниками Форума», – сказал первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

2-6 сентября в Амурском заливе пройдут детско-юношеская парусная регата, соревнования крейсерских яхт, международная регата «Кубок Дальнего Востока/Far East Cup», регата на «Кубок Росконгресса» и торжественный проход российских парусников «Надежда» и «Паллада». В мероприятиях Парада Парусов ВЭФ примут участие около тысячи моряков и яхтсменов, в том числе иностранных команд.

Организатор Парада Парусов ВЭФ – Ассоциация учебных парусников (России) совместно с Федерацией парусного спорта Приморского края, при поддержке Фонда Росконгресс, Правительства Приморского края, Администрации г. Владивостока, Росморречфлота, Росрыболовства и других заинтересованных сторон.

