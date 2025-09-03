Рекордсмен России Владимир Никитин собирается установить рекорд на полумарафоне в Казани

4 и 5 октября в столице Республики Татарстан пройдет Казанский национальный полумарафон. Сегодня команда TIMERMAN объявила, что один из сильнейших легкоатлетов страны, Владимир Никитин, готовится установить новый рекорд России на полумарафонской дистанции.

Действующий рекорд также принадлежит Владимиру, который бежал в Москве в мае 2025 года, преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 37 секунд. Этот результат стал новым рекордом России в полумарафоне. Предыдущее достижение (1 час 43 секунды) принадлежало ему же.

«Мы поставили амбициозную цель – полумарафон быстрее часа. Верим, что Владимир сможет преодолеть эту вершину. Владимира на рекорд поведут несколько иностранных спортсменов. Уверены, нас ждёт захватывающая гонка», – заявил директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

Это будет не первое выступление Владимира в Казани. В мае у Никитина был дебют на марафоне – 42,2 км за 2:09.54 принесли Владимиру статус самого быстрого дебютанта на дистанции. Кроме того, в рамках чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в Казани в августе, на дистанции 10 000 м Владимир одержал уверенную победу и обновил национальный рекорд на дорожке – 27.48,29. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Иванову — 27.53,12, он также был установлен на чемпионате России в Казани, только в июле 2008 года.

Для ратификации рекорда требуется соблюсти определённые условия, среди которых разница высоты старта и финиша. В соответствии с пунктом 31.22.3 Правил вида спорта «Лёгкая атлетика», утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации от 9 марта 2023 г. No153, «снижение уклона между стартом и финишем не должно превышать в среднем одной тысячной, то есть одного метра на один километр (0,1%)». Таким образом, разница высоты между стартом и финишем дистанции 21,1 км не должна превышать 21 метр.

«Для нас это было самым сложным этапом, так как на топографических картах разницы между высотой на мосту и на территории экстрим-парка «УРАМ» не было. Мы обратились за консультацией к одному из наших участников-геодезистов. Замер показал разницу в высотах старта и финиша 18,067 метра», – сказал спортивный директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Николай Романов.

Казанский национальный полумарафон пройдёт в столице Республики Татарстан 4-5 октября 2025 года. Стартуют участники с моста Миллениум, чем не может похвастаться ни один забег в России. Для атлетов подготовлены дистанции 3 км, 10 км и 21,1 км. Отдельно пройдет костюмированный забег на 1 км. А детям от 3 до 10 лет предстоит пробежать 300 или 600 метров. Регистрация продлится до 29 сентября 2025 года на сайте timerman.org.