Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Марафон «Пушкин — Петербург» планирует побить рекорд по числу участников из 10 стран мира

Марафон «Пушкин — Петербург» планирует побить рекорд по числу участников из 10 стран мира
Петербургский марафон
Аудио-версия:
Комментарии

98-й Петербургский марафон «Пушкин – Петербург», который состоится 7 сентября, планирует побить рекорд по количеству участников. На старт выйдут более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира, в том числе Беларуси, Сербии, Казахстана и Китая.

Программа рассчитана на любой уровень подготовки. Бегуны преодолеют дистанцию в 5 км, 10 км, 30 км и 42,195 км и финишируют на Дворцовой площади.

Титульным партнёром забега стал ВТБ. Банк выделил призовой фонд в 2 000 000 рублей на награждение победителей. По 500 000 рублей получат лучшие в мужском и женском марафоне на 42,195 км. Также ВТБ подготовил специальный приз для участника, которому удастся покорить действующий рекорд соревнований на 30 км. Достижение преодолевшего дистанцию за 1 час 29 минут и 55 секунд Леонида Тихонова держится с 1988 года.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что банку важно поддержать традиционный марафон: «Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» не просто спортивное событие, но и престижное соревнование легкоатлетов, возможность установить рекорды, признаваемые международными стандартами. ВТБ важно сохранить для жителей и гостей города эту традицию, поэтому мы окажем поддержку марафону».

Также Бортников добавил, что на старт выйдет команда ВТБ из разных городов России, а беговой клуб банка объединяет более 1000 человек.

Президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества «ПушкинРан» Дмитрий Павлов: «Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» по праву носит звание легендарного. За свою более чем вековую историю он продолжает объединять людей и является важной частью легкоатлетических традиций. В этом году праздник бега объединит более 11 тысяч участников и болельщиков, что станет ещё одним рекордом в истории марафона».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android