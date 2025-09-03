Марафон «Пушкин — Петербург» планирует побить рекорд по числу участников из 10 стран мира

98-й Петербургский марафон «Пушкин – Петербург», который состоится 7 сентября, планирует побить рекорд по количеству участников. На старт выйдут более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира, в том числе Беларуси, Сербии, Казахстана и Китая.

Программа рассчитана на любой уровень подготовки. Бегуны преодолеют дистанцию в 5 км, 10 км, 30 км и 42,195 км и финишируют на Дворцовой площади.

Титульным партнёром забега стал ВТБ. Банк выделил призовой фонд в 2 000 000 рублей на награждение победителей. По 500 000 рублей получат лучшие в мужском и женском марафоне на 42,195 км. Также ВТБ подготовил специальный приз для участника, которому удастся покорить действующий рекорд соревнований на 30 км. Достижение преодолевшего дистанцию за 1 час 29 минут и 55 секунд Леонида Тихонова держится с 1988 года.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что банку важно поддержать традиционный марафон: «Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» не просто спортивное событие, но и престижное соревнование легкоатлетов, возможность установить рекорды, признаваемые международными стандартами. ВТБ важно сохранить для жителей и гостей города эту традицию, поэтому мы окажем поддержку марафону».

Также Бортников добавил, что на старт выйдет команда ВТБ из разных городов России, а беговой клуб банка объединяет более 1000 человек.

Президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества «ПушкинРан» Дмитрий Павлов: «Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» по праву носит звание легендарного. За свою более чем вековую историю он продолжает объединять людей и является важной частью легкоатлетических традиций. В этом году праздник бега объединит более 11 тысяч участников и болельщиков, что станет ещё одним рекордом в истории марафона».