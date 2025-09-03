Скидки
Стал известен состав сборной России по гребле для участия в ЧМ в Шанхае

Комментарии

Сегодня, 3 сентября, определился окончательный состав сборной России по гребле для участия в чемпионате мира в Шанхае (Китай).

Женщины: Марина Рубцова, Валентина Плаксина, Кира Ювченко, Мария Жовнер, Анна Пискунова.

Мужчины: Роман Ломачев, Алексей Воробьев, Александр Яковлев, Андрей Потапкин, Антон Воронов, Максим Жевлаченко (запасной).

Чемпионат мира по гребле пройдёт в Шанхае с 21 по 28 сентября. Состав национальной команды был утверждён по итогам чемпионата России, который являлся отборочном стартом. Начальником команды будет Елизавета Корниенко. В тренерский штаб сборной вошли Александр Зюзин, Сергей Матвеев, Алексей Колобухов.

