Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Госдуме сообщили, что могут ввести единую спортивную форму в школах в цветах флага

В Госдуме сообщили, что могут ввести единую спортивную форму в школах в цветах флага
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин рассказал, что депутатами рассматривается идея введения единой спортивной формы в цветах флага России в школах.

«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильёй Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов, обязательных к изучению.

Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств [спорта и просвещения] продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Материалы по теме
Как шахматистам попасть на Турнир претендентов — 2026? ФИДЕ поменяла правила отбора
Как шахматистам попасть на Турнир претендентов — 2026? ФИДЕ поменяла правила отбора
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android