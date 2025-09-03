В Госдуме сообщили, что могут ввести единую спортивную форму в школах в цветах флага

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин рассказал, что депутатами рассматривается идея введения единой спортивной формы в цветах флага России в школах.

«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильёй Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов, обязательных к изучению.

Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств [спорта и просвещения] продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы», — приводит слова Матыцина ТАСС.