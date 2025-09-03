Скидки
Непомнящий сыграет с украинцем Волокитиным в 1-м туре «Большой швейцарки» — 2025

Непомнящий сыграет с украинцем Волокитиным в 1-м туре «Большой швейцарки» — 2025
Комментарии

Состоялась жеребьёвка 1-го тура «Большой швейцарки» — 2025, которая проходит в Самарканде (Узбекистан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с партиями россиян в 1-м туре открытого турнира.

Шахматы. Grand Swiss — 2025. 1-й тур. Партии россиян:

  • Андрей Волокитин (Украина) — Ян Непомнящий (Россия)
  • Даниил Дубов (Россия) — Алексей Широв (Испания)
  • Леон Люк Мендонка (Индия) — Андрей Есипенко (Россия)
  • Василий Иванчук (Украина) — Володар Мурзин (Россия)
  • Бардия Данешвар (Иран) — Владислав Артемьев (Россия)
  • Сунилдут Лина Нараянан (Индия) — Александр Грищук (Россия)
  • Евгений Наер (Россия) — Павел Эльянов (Украина)
  • Максим Матлаков (Россия) — Амин Табатабай (Иран)
  • Иван Землянский (Россия) — Александар Инджич (Сербия)
  • Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — Александра Горячкина (Россия)

Соревнования пройдут с 3 по 15 сентября. В открытом турнире будет разыграно $ 625 тыс., из которых победитель получит $ 90 тыс. В женских состязаниях же на кону стоят $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Комментарии
