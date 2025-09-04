Министр спорта РФ Дегтярёв назвал единственную цель и стратегию для российского спорта

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о ключевой цели российского спорта в ближайшее время. Напомним, Дегтярёв находится во Владивостоке на открытии стенда Министерства спорта России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

«Единственной нашей целью и стратегией является полноценное возвращение в мировой спорт, где Россия занимает по праву ключевое место. По своему вкладу в мировой спорт. Мы этого добьёмся», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, российские спортсмены, сборная России по различным командным видам спорта, а также российские спортивные клубы отстранены от международных турниров после февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

