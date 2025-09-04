Скидки
Дегтярёв заявил, что Россия готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе

Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что сборная России готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе.

«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе. Проведём вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В них примут участие 9000 наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнём смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Олимпийские игры — 2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США). Российские спортсмены по рекомендации Международного олимпийского комитета отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

Комментарии
