Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Этап «Вуэльты Испании» досрочно завершили из-за пропалестинских протестов

Этап «Вуэльты Испании» досрочно завершили из-за пропалестинских протестов
Аудио-версия:
Комментарии

Пропалестинские активисты сорвали финиш 11-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» незадолго до финиша в Бильбао, сообщило AP.

«Из-за инцидентов на финише мы решили зафиксировать время за 3 км до финиша. Победителя этапа выявлено не будет», — говорится в заявлении на сайте «Вуэльты».

Отмечается, что для сдерживания протестующих с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины вызвали полицию. Протесты на трассе привели к падению гонщика команды Intermarche — Wanty Симоне Петилли.

«Каждый имеет право на протест, но не за счёт спортсменов, которые просто выполняют свою работу. Неприемлемо, чтобы ассоциации, независимо от их характера или мотивации, позволяли себе ставить под угрозу безопасность и физическую неприкосновенность спортсменов на дороге», — приводит заявление Международной ассоциации профессиональных велогонщиков (СРА) издание The Guardian.

«Вуэльта Испании» завершится 14 сентября в Мадриде.

Материалы по теме
У главного фаворита «Вуэльты» угнали велосипед. Да что за бардак там творится?
У главного фаворита «Вуэльты» угнали велосипед. Да что за бардак там творится?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android