Сменившая гражданство пловчиха Сподаренко: в Казахстане сойти за местного не выйдет

Пловчиха Софья Сподаренко, сменившая спортивное гражданство с российского на казахстанское, заявила, что в Казахстане сложно сойти за местного жителя.

– Учите казахский язык?

– Стараюсь, у меня есть такое желание. Мне тяжело, искренне, я этого не скрываю. Всё ещё не могу ответить на вопрос, могу выдать только базу, кто я, сколько мне лет, не больше. Тюркские языки далеки от меня, когда нет даже школьного минимума. Но потихоньку-полегоньку. Есть мечта дать небольшое, но приятное для казахстанцев интервью на казахском. Дайте мне немного времени, и всё будет.

Причём это не пиар, а дань уважения стране, в которой я теперь живу. Мне классно кинуть «респект». Хотя казахстанцы любой нации, казахи всегда отличают казахского русского от неказахского русского. «Свой – не свой» — увидят. Без какого-либо негатива, понятия «чужой» у нас нет. Полная доброжелательность. Но схитрить и сойти за местного не выйдет.

– Проблем на национальной почве не испытывали?

– Я ни разу не сталкивалась с национализмом, — сказала Сподаренко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.