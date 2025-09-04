Скидки
Вуэльта Испании. Этап 12
Сподаренко — об общении с российскими пловцами: со многими остались в дружеских отношениях

Экс-российская пловчиха, ныне представляющая Казахстан, Софья Сподаренко рассказала, в каких отношениях она осталась с пловцами сборной России, отметив, что была рада их возвращению на международную арену.

– С бывшими коллегами по сборной России сохраняете общение?
– Благодарна всем, кто меня поддержал, что всё получилось. Со многими мы остались в дружеских отношениях, мы общаемся, я присоединяюсь иногда к ребятам на сборах, это не тайна. Все от этого в выигрыше.

– Вы рады тому, что россиян допустили?
– Конечно. Это было самое большое представительство тюменской школы плавания на уровне чемпионатов мира в истории. Егор Юрченко и его тренер Елена Викторовна – первый спортсмен и первый тренер из Тюменской области, кто поехал на чемпионат мира по длинной воде.

Гигантское достижение, учитывая, что и я выступала на ЧМ-2025, так что это исторический рекорд. Егор — поздний спортсмен, ещё раскроется на полную катушку, ждите потом от него много лет классных результатов, – сказала Сподаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

