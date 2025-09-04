«Пришлось поработать с психологом». Российская пловчиха — о хейте из-за смены гражданства

Пловчиха Софья Сподаренко высказалась о хейте в свой адрес из-за решения сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское.

– Удивились количеству хейта в ваш адрес? Можно было бы объяснить недовольство теоретическим переходом Чикуновой, но вы даже не были в основе сборной. Почему люди так негативно восприняли ситуацию?

– Мне сложно сказать почему. Я не пряталась от этого. Можно было зарыться в песок, не высовываться, переждать. Многие так сделали, не буду их за это осуждать. Я всё делала открыто, потому что не видела проблемы, не чувствовала какого-либо диссонанса в этом действии. Мне было легче говорить про это вслух, мне не было страшно. Но не могу сказать, что это были радужные воспоминания.

Это очень тяжёлый период моей жизни, пришлось поработать с психологом, поработать над собой. В какой-то момент это тебя догоняет, когда большое количество людей кроет тебя самыми последними словами, энергетически это всё сказывается, совсем игнорировать это было невозможно. Когда людям нечем заняться, они быстро становятся экспертами в решениях других. А мне неинтересно, почему и зачем Петя Иванов сменил работу, перешёл в другую компанию, подставил других специалистов.

Это решение Пети, если ему дают на новом месте лучшие условия, больше зарплату, офис ближе к дому, да неважно что – он красавчик! Пусть занимается своей жизнью. То, что ваша работа не является предметом общественного интереса, – это ваши проблемы. Значит, у вас и работа, и жизнь не очень интересны, — сказала Сподаренко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.