Пловчиха Сподаренко объяснила, почему сменила российское спортивное гражданство

Пловчиха Софья Сподаренко, сменившая спортивное гражданство с российского на казахстанское, объяснила принятое решение.

– С чего вообще у вас появилась мысль сменить спортивное гражданство? Как это всё происходило?

– Я родилась в Казахстане – в Усть-Каменогорске. С подросткового возраста мне было интересно — чем живёт казахстанское плавание? Находясь в сборной России, уже знакомилась с некоторыми ребятами, общалась. И в целом такой вариант просматривался, держала в голове эту опцию.

В тот момент, когда этот вопрос встал острее всего, когда стало понятно, что в ближайшие несколько лет россияне никуда не поедут, надо что-то делать, у меня совпали все пункты для перехода. Было бы глупо не попробовать.

– Фактор изоляции был одним из ключевых?

– Да, я этого и не скрываю. Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным стартам.

– Сейчас вы не изменили своего отношения к этому решению? Россияне выступают полным составом на соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе.

– Хорошо, но сейчас на дворе 2025 год. Терять три года? Мне уже 27 лет. Я чувствую себя уверенной, чувствую себя частью этого мира. Результаты – иногда лучше, иногда хуже. Но если говорить про свои ощущения, я часть новой команды, мне это нравится.

– В России отобраться на крупные старты сложнее, помимо квалификационных норм World Aquatics, у нас свои нормативы. Фактор конкуренции тоже сыграл роль?

– Я слышала про это. Оценивать не могу, это условия, которые были озвучены, они для всех одинаковые. Если я бы осталась, они были бы точно такими же и для меня. Скорее всего, я бы в России не отобралась на крупные старты. Окей, напряглась бы, может, и всё получилось, но напряжение было бы куда выше.

Если бы я перешла в Казахстан раньше, то, возможно, не дошла бы до взрослого плавания. Высокая конкуренция внутри России мне помогала, мотивировала, поэтому здорово, что я совершила этот переход уже во взрослом, осознанном возрасте.

Есть фактор уровня моей жизни, фактор моих доходов, моих амбиций. И здесь очень многое совпало, — сказала Сподаренко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.