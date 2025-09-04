«Я его большая фанатка». Экс-российская пловчиха Сподаренко — об Илье Бородине

Экс-российская пловчиха, ныне представляющая Казахстан, Софья Сподаренко поделилась мнением о перспективах выступления российского пловца Ильи Бородина на крупных международных турнирах.

– Отсутствие Евгении Чикуновой и Климента Колесникова на ОИ в Париже – трагедия для спорта?

– А Илья Бородин? Подождите, Илья будет на пьедестале почёта всех турниров. Он там должен был быть уже много лет.

– Ему под силу бороться с Леоном Маршаном?

– Я его большая фанатка, придёт время – всё возможно, – сказала Сподаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На прошедшем чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре Илья Бородин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием.