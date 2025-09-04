Пловчиха Сподаренко — об общении с Самоделкиной: поздравляем друг друга с достижениями

Экс-российская пловчиха, ныне представляющая Казахстан, Софья Сподаренко рассказала о том, общается ли она с другими российскими спортсменами, которые решили взять казахстанское гражданство, отметив, что немного знакома с фигуристкой Софьей Самоделкиной.

– Общались с другими российскими спортсменами, кто менял спортивное гражданство на казахстанское? Знакомы ли с фигуристкой Софьей Самоделкиной?

– Слышала про неё, мы знакомы в Сети, в момент перехода подписались друг на друга. Сейчас поздравляем друг друга с достижениями, слежу за её результатами, она тоже мне пишет.

– Давали ей советы касательно того, как пережить хейт?

– Какая-то такая переписка у нас была, немного обсудили. Но вы представляете, какое это доставит удовольствие сейчас нашим хейтерам? Если они сейчас узнают, что мы сидели и обсуждали их комментарии. Нет, у нас есть своя жизнь, – сказала Сподаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.