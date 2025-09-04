В Белом доме подсчитали, что Трамп провёл за игрой в гольф почти 30% президентского срока

Президент США Дональд Трамп провёл на полях для гольфа почти 30% дней в рамках своего второго президентского срока, подсчитал пул журналистов Белого дома.

«В общей сложности он посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 из 225 дней этого срока. Это означает, что с 20 января он играл в гольф на своих полях 29,3% своих дней», — говорится в сообщении пресс-пула.

В День труда, который в США празднуют в первый понедельник сентября, Трамп также находится в своём гольф-клубе Trump National.

По данным СМИ, по итогам первых четырёх лет президентства Трамп провёл на поле для гольфа 307 дней, что составляет чуть менее четверти этого срока.