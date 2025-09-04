Скидки
«Роснефть» организовала мастер-класс для юных самбистов Оренбургской области

Мастер-класс по самбо в Оренбургской области
«Роснефть» при поддержке Правительства Оренбургской области организовала мастер-класс по самбо для воспитанников спортивных школ региона. В мероприятии в СК «Олимпийский» приняли участие титулованные самбисты. Секретами мастерства с юными спортсменами поделились чемпионы России и мира Сергей и Диана Рябовы.

Звёздные гости показали отточенную технику и сложные приёмы, провели мотивирующие тренировки, а ещё уделили персональное внимание участникам мастер-класса и провели автограф-сессию.

В завершение программы была проведена викторина на знание истории самбо. Победители получили премиальные сувениры с автографом легенды смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Мастер-класс стал ещё одним шагом системной работе по воспитанию сильного и здорового поколения, которому «Роснефть» традиционно уделяет большое внимание. Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За время сотрудничества при поддержке «Роснефти» проведены десятки крупных успешных международных турниров.

