Вуэльта Испании. Этап 12
15:50 Мск
Трефилов рассказал, бывало ли ему стыдно за крики на гандболисток во время матчей

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что иногда сожалел из-за того, что кричал на спортсменок во время матчей.

— Ваши установки на повышенных тонах девушкам — чуть ли не визитная карточка. Вам когда-нибудь было стыдно за то, что на кого-то наорали?
— Каждый сезон у меня заканчивался одинаково. Мы выезжали на природу, я готовил шашлыки, плакал перед девчонками и говорил: «Простите меня, я не хотел»… А на следующий год всё повторялось (смеётся).

— Но даже с этим криком вы держите ситуацию под контролем?
— А если Трефилова выгонят с площадки, кто будет вести игру? — приводит слова Трефилова «Комсомольская правда».

«Я стал старше, не такой дурной уже». Легендарному Евгению Трефилову — 70
