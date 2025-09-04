Скидки
Вуэльта Испании. Этап 12
Трефилов: меня мужья гандболисток «хоронили». Говорили: «По пояс закопаем, тебе конец»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что ему поступали угрозы от мужей спортсменок.

— За что вы просили объяснительные писать?
— И за прогулы, и за плохую работу на тренировке, и за «всякое бывает». Спросите у девчонок, если они захотят, они сами вам всё расскажут.

— Наверняка были же совсем необычные поводы для этих объяснительных?
— Конечно. У меня в молодёжке была одна дама, мы с ней поругались на тренировке. А команда тогда жила в гостинице, и в 11 вечера у них был отбой. Ну я же противный, всегда приходил проверять их перед отбоем. Уже время, иду, смотрю, а она по связанным простыням лезет на третий этаж. Я ей говорю: «Ну вообще-то дверь открыта». Она перепугалась, отпустила руки и свалилась на «пятую точку».

— Киношная история.
— Да-да, всё это было. Меня и мужья их «хоронили». Как они говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец». Девочки же приходят домой, начинают жаловаться на меня. А если муж хороший, он обязательно должен заступиться, поговорить со мной, — приводит слова Трефилова «Комсомольская правда».

