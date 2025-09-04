Израильская команда отказалась сниматься с «Вуэльты», несмотря на пропалестинские протесты

Команда Israel — Premier Tech заявила, что не будет отказываться от участия в многодневной шоссейной велогонке «Вуэльта Испании», несмотря на случаи протеста во время этапов.

«Israel – Premier Tech – профессиональная велокоманда. Поэтому команда сохраняет приверженность участию в «Вуэльте Испании». Любое иное действие создаст опасный прецедент в велоспорте не только для Israel – Premier Tech, но и для всех команд.

Israel – Premier Tech неоднократно выражала своё уважение к праву каждого на протест, при условии, что эти протесты будут мирными и не поставят под угрозу безопасность пелотона. Организаторы гонки «Вуэльта Испании» и полиция делают всё возможное для создания безопасной обстановки, и за это команда им особенно благодарна.

Однако поведение протестующих в Бильбао было не только опасным, но и контрпродуктивным для их дела и лишило баскских болельщиков, одних из лучших болельщиков в мире, заслуженного финиша на этапе.

Мы благодарим организаторов гонки и UCI за их постоянную поддержку и сотрудничество, а также команды и гонщиков, которые выразили свою поддержку как публично, так и в частном порядке, и, конечно же, наших болельщиков», — говорится в заявлении команды.

«Вуэльта Испании» завершится 14 сентября в Мадриде.