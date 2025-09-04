Гунина потерпела поражение в 1-м туре «Большой швейцарки» — 2025, Лагно сыграла вничью

Российские шахматистки с переменным успехом провели 1-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 1-й тур. Результаты россиянок:

Екатерина Лагно (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария) – 0,5:0,5;

Валентина Гунина (Россия) – Майли-Жад Уэлле (Канада) – 0:1;

Лея Гарифуллина (Россия) – Чжай Мо (Китай) – 0:1;

Полина Шувалова (Россия) — Ульвия Фаталиева (Азербайджан) – 0:1;

Ольга Гиря (Россия) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0;

Анна Шухман (Россия) – Меруерт Камалиденова (Казахстан) – 0:1.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.