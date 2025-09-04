Скидки
Главная Другие Новости

Шахматы, «Большая швейцарка», открытый турнир, 1-й тур: результаты россиян

Непомнящий, Мурзин, Дубов вничью провели 1-й тур «Большой швейцарки», Горячкина проиграла
Аудио-версия:
Комментарии

Российские шахматисты с переменным успехом провели 1-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 1-й тур. Результаты россиян:

Иван Землянский (Россия) – Александар Инджич (Сербия) – 1:0;
Андрей Волокитин (Украина) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5;
Даниил Дубов (Россия) – Алексей Широв (Испания) – 0,5:0,5;
Леон Люк Мендонка (Индия) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5;
Василий Иванчук (Украина) — Володар Мурзин (Россия) – 0,5:0,5;
Бардия Данешвар (Иран) — Владислав Артемьев (Россия) – 0,5:0,5;
Сунилдут Лина Нараянан (Индия) — Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5;
Евгений Наер (Россия) — Павел Эльянов (Украина) – 0,5:0,5;
Максим Матлаков (Россия) — Амин Табатабай (Иран) – 0,5:0,5;
Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — Александра Горячкина (Россия) – 0:1.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

Гиря победила чемпионку мира в 1-м туре «Большой швейцарки» — 2025, Лагно сыграла вничью
В шахматах стартует важнейший турнир года! Всё, что нужно знать о «Большой швейцарке»
В шахматах стартует важнейший турнир года! Всё, что нужно знать о «Большой швейцарке»
