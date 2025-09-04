Скидки
Музычук в выигранной позиции проиграла по времени на старте «Большой швейцарки» — 2025

Музычук в выигранной позиции проиграла по времени на старте «Большой швейцарки» — 2025
Четвёртая шахматистка в истории, достигшая рейтинга 2600, украинский гроссмейстер Анна Музычук в выигранной позиции уступила по времени венгерской шахматистке Жоке Гаал в 1-м туре женского турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Одна из фаворитов соревнований потерпела поражение на старте (0:1).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 1-й тур. Результаты других топ-шахматисток:

Александра Костенюк (Швейцария) – Александра Мальцевская (Польша) – 0,5:0,5;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Май Нарва (Эстония) – 1:0.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

