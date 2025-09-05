8 сентября призёр ЧР Алла Сидорова проведёт тренировку в Беговом центре

В понедельник, 8 сентября, в 19:30 в Беговом центре в «Лужниках» состоится открытая тренировка с Аллой Сидоровой, мастером спорта по лёгкой атлетике и серебряным призёром чемпионата России на дистанции 10 тыс. м.

Фото: Беговое сообщество

Участники тренировки вместе пробегут 5 км по территории «Лужников», выполнят комплекс специальных беговых упражнений, поработают над укреплением стоп, а также сделают растяжку.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие — тренировка бесплатная и рассчитана на бегунов разного уровня подготовки. Для посещения потребуется предварительная регистрация.

Беговой центр — совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Посетителям доступны беговые дорожки на стадионе, которые могут одновременно использовать до 200 человек, зона ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Беговой центр

Москва, улица Лужники, 24с4В стадион Южного спортивного центра (вход — через павильон катка «Южный полюс»).

График работы:

в будние дни — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00

в выходные — с 07:00 до 13:00