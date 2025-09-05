Украинец Иванчук опоздал на партию «Большой швейцарки» против Мурзина почти на 10 минут

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук опоздал на партию 1-го тура открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан), против россиянина Володара Мурзина почти на 10 минут. В итоге партия завершилась вничью — 0,5:0,5.

Фото: Из аккаунта ФИДЕ в социальной сети

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.