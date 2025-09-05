ФИДЕ отреагировала на ограничения на использование флагов на турнире в Испании

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отреагировала на сообщения об ограничениях на использование флагов на турнире в Испании. Израильским шахматистам, которые должны принять участие в международном турнире Open Sestao Basque Country в Испании, сообщили, что они не могут выступать под флагом Израиля.

«ФИДЕ известно о сообщениях в социальных сетях о якобы принятом на турнире в Испании решении запретить израильским игрокам участвовать под своим национальным флагом. ФИДЕ не знала об этом решении заранее, не выносила по нему никаких решений, и организаторы с ней не консультировались. ФИДЕ решительно осуждает любые формы дискриминации, в том числе по признаку национальности и флага. К Израилю и его игрокам применяются те же правила, что и ко всем остальным федерациям-членам, не находящимся под какими-либо санкциями. Мы направили организаторам турнира официальный запрос на предоставление подробной информации и предпримем все необходимые действия для обеспечения соблюдения наших правил и принципов на всех мероприятиях», — говорится в заявлении организации.