Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ отреагировала на ограничения на использование флагов на турнире в Испании

ФИДЕ отреагировала на ограничения на использование флагов на турнире в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отреагировала на сообщения об ограничениях на использование флагов на турнире в Испании. Израильским шахматистам, которые должны принять участие в международном турнире Open Sestao Basque Country в Испании, сообщили, что они не могут выступать под флагом Израиля.

«ФИДЕ известно о сообщениях в социальных сетях о якобы принятом на турнире в Испании решении запретить израильским игрокам участвовать под своим национальным флагом. ФИДЕ не знала об этом решении заранее, не выносила по нему никаких решений, и организаторы с ней не консультировались. ФИДЕ решительно осуждает любые формы дискриминации, в том числе по признаку национальности и флага. К Израилю и его игрокам применяются те же правила, что и ко всем остальным федерациям-членам, не находящимся под какими-либо санкциями. Мы направили организаторам турнира официальный запрос на предоставление подробной информации и предпримем все необходимые действия для обеспечения соблюдения наших правил и принципов на всех мероприятиях», — говорится в заявлении организации.

Материалы по теме
Фото
Украинец Иванчук опоздал на партию «Большой швейцарки» против Мурзина почти на 10 минут
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android