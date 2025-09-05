Скидки
Главная Другие Новости

Участники ВЭФ посетили мастер-класс по основам тайцзицюань

Аудио-версия:
Утро пленарного заседания на 10-м юбилейном Восточном экономическом форуме началось с мастер-класса по основам боевого искусства тайцзицюань, который был включён в программу Спортивных игр ВЭФ. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Более 50 человек приняли участие в мастер-классе под руководством ответственного секретаря Общества изучения традиционного тайцзицюань, арт-директора школы тайцзицюань семьи стиля Ян «Белая ворона» Дмитрия Петровского. Тайцзицюань дословно означает «кулачное искусство Великого предела» и является самой популярной оздоровительной дисциплиной в мире.

«Поскольку тайцзицюань наиболее ярко проявляет себя во время взаимодействии с партнёром, оно является средством обучения коммуникации. Коммуникативный эффект очень востребован в мире современного бизнеса. Поэтому топ-менеджеры международного бизнеса активно занимаются тайцзицюань. Мне очень приятно, что на ВЭФ уделяется внимание этой грани культурной жизни человечества и китайской цивилизации», — сказал Дмитрий Петровский.

Отметим, что на ВЭФ-2024 Дмитрий Петровский провёл презентацию книги «Теоретические основы тайцзицюань» автора Роберта Амакера.

10-й Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Минспортом России и федерациями.

Все новости о спортивных событиях ВЭФ.

Все новости RSS

