Лагно победила Омонову во 2-м туре «Большой швейцарки» — 2025

Завершился 2-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 2-й тур. Результаты:

Вантика Агравал (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 0,5:0,5;

Элин Руберс (Нидерланды) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 0:1;

Мэли-Жад Уэлле (Канада) — Ольга Гиря (Россия) – 0,5:0,5;

Екатерина Лагно (Россия) – Умида Омонова (Узбекистан) – 1:0;

Тань Чжунъи (Китай, 16-я чемпионка мира) — Лина Наср (Алжир) — 1:0;

Анна Шухман (Россия) — Анна Музычук (Украина) — 0,5:0,5;

Оливия Кёлбаса (Польша) - Полина Шувалова (Россия) – 0,5:0,5;

Мария Музычук (Украина) – Валентина Гунина (Россия) – 1:0;

Лея Гарифуллина (Россия) – Мария Манько (Украина) – 1:0.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.