Россиянка Гунина рассказала, что украинка Музычук не пожала ей руку на Grand Swiss

Российская шахматистка Валентина Гунина сообщила, что украинка Мария Музычук не пожала ей руку перед партией 2-го тура турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В этой встрече Гунина проиграла Музычук.

«Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — написала Гунина в телеграм-канале.

Другая россиянка Анна Шухман во 2-м туре встречалась с сестрой Марии Музычук — Анной. Матч завершился ничьей.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.