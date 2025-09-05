Скидки
Главная Другие Новости

Россиянка Гунина рассказала, что украинка Музычук не пожала ей руку на Grand Swiss

Комментарии

Российская шахматистка Валентина Гунина сообщила, что украинка Мария Музычук не пожала ей руку перед партией 2-го тура турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). В этой встрече Гунина проиграла Музычук.

«Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — написала Гунина в телеграм-канале.

Другая россиянка Анна Шухман во 2-м туре встречалась с сестрой Марии Музычук — Анной. Матч завершился ничьей.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

Комментарии
